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Голливудская актриса Джениффер Энистон встретила Новый год в кругу друзей

Голливудская актриса Джениффер Энистон встретила Новый год в кругу друзей
10:13 Сегодня Телеграф politeka.net Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: В первые дни января актриса была замечена на прогулке с актером Джейсоном Бейтманом и телеведущим Джимми Киммелом в штате Вайоминг.

Дженнифер была одета в черное пальто, брюки, высокие ботинки Prada, теплую шапку, а глаза скрыла под солнцезащитными очками от Garrett Leight.

Отметим, что ранее продюсер Кристин Хан в интервью назвала свою подругу Дженнифер "социальным клеем", потому что скрепляет компанию приятелей.

"Когда ее нет в городе, мы не знаем, куда себя деть", – сказала Хан. 

А вот сама Энистон признавалась, что с детства привыкла к шумным компаниям в доме. 

"Мой дом всегда был похож на клуб. Я люблю развлечения. У меня неизменно есть еда. Привычку собирать друзей я унаследовала от мамы, которая всегда приглашала подруг", — говорила актриса.

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СМИ также сообщают, что звезда Голливуда Анджелина Джоли закрутила роман с Джастином Теру. Об этом уверяют американские таблоиды. По информации журналистов, у Джоли и Теру уже был целый ряд романтических свиданий.

Все началось с того, что в августе текущего года они встретились в одном из ресторанов Нью-Йорка с целью обсудить новый кинопроект. Анджелина и Джастин сами не ожидали, что проникнутся друг к другу таким интересом.

Оказалось, что у них много общего, и с тех пор их отношения становятся более серьезными. Как рассказывают их друзья, Теру и Джоли испытывают друг к другу теплые чувства. Таблоиды также уверяют, что новость о романе между Джастином и Анджелиной вызвала у Дженнифер Энистон настоящий шок. Ведь именно Джоли разрушила первый брак голливудской актрисы: во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит" Анджелина закрутила роман с женатым Брэдом Питтом и увела его.

Энистон развелась с Питтом в далеком 2005 году, а за Джастина Теру она вышла замуж спустя десять лет. Однако, уже зимой 2018 года пара официально объявила о разводе.

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Голливуд, Актриса, Новый год, Джениффер Энистон, Jennifer Aniston.
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