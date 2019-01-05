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52-летняя голливудская актриса Холли Берри продолжает хвастаться своей идеальной фигурой

52-летняя голливудская актриса Холли Берри продолжает хвастаться своей идеальной фигурой
13:34 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Знаменитая голливудская актриса Холли Берри всегда поражает молодостью и свежестью.

Звезда активно занимается спортом и ухаживает за телом. Таким образом она спокойном демонстрирует свои формы на пикантных снимках в сети.

На своей странице в Instagram Холли опубликовала чувственное фото, на котором она топлес, в одних лишь широких штанах и крупных украшениях позирует посреди пустыни Сахары в Марокко.

 
 
 
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Take care of your body, it’s the only place you have to live!

Публикация от Halle Berry (@halleberry)

"Заботьтесь о своем теле, это единственное место, где вам приходится жить", – подписала снимок Берри.

В комментариях подписчики звезды написали ей сотни комплиментов, подчеркнув, что Холли – пример для подражания: "Вдохновляешь меня", "Невероятная", "Очень красивое фото".

Напомним ранее, что актриса на своей странице в Twitter разместила пост, в котором упомянула принца Гарри.

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В прошлом году в сеть попало архивное фото принца Гарри, сделанное 16 лет назад во время его учебы в Итонском колледже. Отметим, что с 1998 по 2003 год юный принц жил в общежитии, как обычный студент.

На фото можно было заметить, что на стене комнаты общежития, в которой жил Гарри, были развешены плакаты с полуобнаженными девушками и популярными актрисами. И вот на одной из таких стен висело и вырезанное из журнала фото голливудской актрисы Холли Берри. Сама Холли это заметила и подколола принца Гарри в своем Twitter. "Гарри, я все вижу", – написала актриса и добавила смайлик.

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Голливуд, Фигура, Холли Берри, Instagram, Актриса.
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