Топ самых непродолжительных браков среди звезд: Вы будете удивлены

Новости шоу бизнеса: Самые непродолжительные голливудские браки: кто же на 1 месте?

Звезды тоже люди, и они тоже создают семьи. Правда, некоторые из них, несмотря на клятвы, распадаются в предельно короткие сроки. Мы вспомнили самые непродолжительные голливудские браки.

1 место

Бритни Спирс и Джейсон Александр

Певица Бритни Спирс, к сожалению, пока так и не встретила "того самого". Однако это вовсе не значит, что знаменитость не была замужем. У красотки за плечами два брака, один из которых длился всего… 55 часов. Брит вышла замуж за школьного друга Джейсона Александра в Лас-Вегасе 3 января 2004 года. На следующий день что-то пошло не так, и молодожены решили развестись. В одном из интервью неоднозначный поступок Брит объяснила тем, что просто хотела понять, каково это — быть замужем. Что ж, надеемся, что в следующий раз Спирс будет более постоянной в своих решениях.

2 место

Кармен Электра и Деннис Родман

Кармен Электра "сходила замуж" на девять дней. Певица и бывший баскетболист решили пожениться после шумной вечеринки в 1998 году. Кармен рассказала журналистам, что такое решение приняла спонтанно и под действием алкоголя. Второй раз спортсмен женился в 2003 году, и снова его семейная жизнь не сложилась. Бывшая супруга Родмана обвинила его в насилии и отметила, что Кармен очень повезло — она быстро одумалась.

3 место

Эдди Мерфи и Трейси Эдмондс

Любвеобильный актер Эдди Мерфи, у которого восемь детей и за плечами множество отношений, в 2008 году ненадолго женился. Избранницей стала бизнесвумен Трейси Эдмондс. Влюбленные обменялись клятвами 1 января в романтичной обстановке — на острове Бора-Бора. Правда через 14 дней новобрачные решили, что совершили ошибку…

4 место

Ким Кардашьян и Крис Хамфрис

Это сейчас нам кажется, что теледива Ким Кардашьян всю жизнь счастливо живет с Канье Уэстом. До того, как встретить отца своих детей, звезда дважды была замужем. И, кстати, один из этих браков длился всего 72 дня. В 2013 году Ким вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса: свадьба была грандиозной. Тожество транслировали в рамках сериала Keeping Up With Kardashians. За это семье заплатили 15 миллионов долларов, а за эксклюзивные снимки со свадьбы — еще 2,5 миллиона. Но это не стало гарантом постоянства молодой супруги, которая скоропалительно подала не просто на развод, а на аннуляцию брака. Ошарашенный муж потребовал компенсацию за моральный ущерб. Правда, ничего так и не получил.

5 место

Ренне Зельвеггер и Кенни Чесни

Актриса Рене Зельвеггер была замужем всего один раз, зато как. В 2005 году красотка вышла замуж за американского кантри-музыканта Кенни Чесни. Свадьба была пышной и романтичной, однако семейная жизнь не продлилась и полугода. Знаменитости разошлись после четырех месяцев семейной жизни. Позже Кенни посвятил бывшей жене песню под названием Memory ("Лучшие воспоминания"), а Рене, в свою очередь, так и не встретила своего принца.

6 место

Дженнифер Лопес и Крис Джадд

В 2001 году певица Дженнифер Лопес второй раз вышла замуж. Избранником звезды стал танцор из ее группы Крис Джадд. С молодым человеком Ло пожила недолго — всего четыре месяца, зато развод растянулся до 2003 года. Джей уже давно крутила роман с актером Беном Аффлеком и даже собиралась за него замуж (будучи в формальном браке с Джаддом). В свою очередь, после развода Крис неплохо заработал — получил $15 миллионов.