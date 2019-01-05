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Американская актриса и телеведущая Эми Шумер поведала о беременности

Американская актриса и телеведущая Эми Шумер поведала о беременности
15:58 Сегодня Телеграф https://kinoafisha.ua/ Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: 37-летняя блондинка находится на пятом месяце беременности.

Пока популярная актриса не спешит называть пол будущего малыша, но активно делится собственным мнением, касательно будущего материнства в социальных сетях. При этом звезда кинофильма "Красотка на всю голову" регулярно публикует фото и тематические видео. Например, вчера знаменитая американка поведала: "Я чувствовала себя так, как при пищевом отравлении на протяжении всего периода беременности. Только сегодня я впервые заметила улучшения. Но после нескольких часов, мне вновь стало плохо. При этом моя сестра попросила отправить для нее новое фото. Но поверьте, в этот момент вы выглядите настолько ужасно, лучше не делать этого".

Кроме того популярная блондинка опубликовала оригинальное видео и серию снимков, сделанных во время рождественской вечеринки. При этом один из друзей блондинки оставил провокационный комментарий: "Я должен был взять тебя в жены, когда у меня была такая возможность". Тем не менее, популярная комедиантка не стала игнорировать сообщение. Поэтому лаконично ответила комментарием: "Я знаю". Напомним, голливудская актриса впервые пошла под венец в 2018 году. При этом избранником знаменитой американки стал востребованный американский шеф-повар.

 
 
 
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My year in 9 images 2018 holy shit

Публикация от @ amyschumer

Кстати, ранее Эми признавалась, что не планировала беременность. Но после того, как чета влюбленных отправилась в совместный отпуск, пара объявила о скором пополнении в молодой семье. Однако голливудская актриса не намерена останавливаться на достигнутой популярности. Поэтому звезда телеэкранов продолжает путешествовать с новой комедийной программой, а также анонсировала съемки другого фильма после сразу после рождения наследника.

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Беременность, Instagram, Актриса, Телеведущая, Комик, Эми Шумер.
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