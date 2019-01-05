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Зейн Малик и Джиджи Хадид решили "взять таймаут" в отношениях

Зейн Малик и Джиджи Хадид решили &quot;взять таймаут&quot; в отношениях
20:40 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Год только начался, а уже одна из звездных пар решила сделать "перерыв в отношениях".

2019 год только начался, а у нас, похоже, уже есть первый громкий звездный разрыв: инсайдеры сообщают, что Зейн Малик и Джиджи Хадид решили повторить Росса и Рэйчел и сделали "перерыв в отношениях".

Первыми заволновались фанаты звездной пары, осознав, что уже достаточно давно Джиджи и Зейн не появляются на публике и перед папарацци вместе. А затем и инсайдер E! News подтвердил, что 25-летний певец и его 23-летняя возлюбленная-модель "проводят время порознь с начала ноября". Источник сообщил, что Джиджи и Зейн приняли это решение осознанно и "думают, что сейчас для их отношений это предпочтительнее".

 
 
 
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flyin home to my happy place ❤️

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Вместо того, чтобы пытаться балансировать карьеру и личную жизнь, молодые звезды поступили проще – "взяли таймаут" в отношениях и сконцентрировались каждый на своей жизни. Зейн в последние недели практически все время проводит в студии звукозаписи, работая над новыми песнями и готовя к выходу очередной альбом, а Джиджи предпочла освободившееся время потратить на семью, заботу о своем здоровье и восстановление после достаточно жесткой подготовки к модному показу Victoria’s Secret.

В 2018 году Зейн и Джиджи уже расставались после 2 лет отношений, однако порознь провели всего месяц, после чего вновь сошлись. Вот и теперь инсайдеры уверяют, что влюбленные все-таки надеются возобновить отношения после паузы. Как мы помним, Россу и Рэйчел это в свое время тоже удалось – правда, на это им потребовалось еще 7 сезонов.

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Модель, Певец, Зейн Малик, Джиджи Хадид, Перерыв в отношениях, Зейн Малик и Джиджи Хадид.
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