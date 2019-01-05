Новый "Беверли-Хиллз 90210" не будет продолжением оригинальной версии

Новости шоу бизнеса: Наконец-то прояснилось о сериале "Беверли Хиллз, 90210", новый проект будет выдержан в псевдодокументально-сатирическом духе мокьюментари.

Слухи о продолжении "Беверли Хиллз, 90210" сильно преувеличены – оказывается, новый сериал, который объединит почти весь актерский состав оригинала, не будет ни ремейком, ни продолжением. Вместо этого новый проект будет выдержан в псевдодокументально-сатирическом духе мокьюментари и будет рассказывать о том, как группа "вышедших в тираж" звезд пытается возродить "90210".

Звезды оригинального "Беверли-Хиллз 90210" – Дженни Гарт, Джейсон Пристли, Тори Спеллинг, Йен Зиринг, Брайан Остин Грин и Габриэль Картерис – сыграют самих себя (а точнее, слегка гипертрофированные версии себя реальных). Бывшие звезды "90210" Шэннен Доэрти и Люк Перри в проекте задействованы не будут.

Сценарий для псевдодокументального драмеди, рассчитанного на несколько эпизодов по 60 минут, напишут Майк Чесслер и Крис Альбергини, которые работали над "Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение" на CW. Какой канал купит права на трансляцию нового сериала и когда, следовательно, ожидать его появления в эфире, пока неизвестно.