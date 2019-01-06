Ева Лонгория поделилась новыми снимками с ребенком

Новости шоу бизнеса: Знаменитая актриса Ева Лонгория наслаждается отдыхом со своим шестимесячным сыночком.

Одни знаменитости начали год с красной ковровой дорожки фестиваля в Палм-Спрингс, а другие не спешат надевать вечерние наряды, предпочитая купальники.

43-летняя актриса Ева Лонгория наслаждается возможностью побыть рядом с шестимесячным сыном Сантьяго, которого не устает показывать своим поклонникам в Instagram.

Готовы искупаться в бассейне!— подписала она один из свежих кадров в соцсети.

На снимке она счастливо улыбается с сыном на руках. По признанию звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» (Desperate Housewives), рождение сына стало для нее главным событием 2018 года.

2018 год, ты был так добр ко мне! Лучшее, что когда-либо случалось со мной - появление на свет моего милого Сантьяго Энрике! Приятно знать, что он превосходит меня по популярности на этой странице в Instagram!— призналась Лонгория фолловерам в соцсети.

Для Евы Сантьяго, родившийся в 19 июня прошлого года, стал первенцем, а для ее мужа Хосе Антонио Бастона - четвертым ребенком: от предыдущего брака с Натальей Эсперон у мексиканского бизнесмена трое детей.