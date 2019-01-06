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Джулия Робертс открыла секреты личной жизни

Джулия Робертс открыла секреты личной жизни
12:29 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная актриса Джулия Робертс рассказала об отношениях с мужем.

51-летняя голливудская актриса Джулия Робертс уже более 16 лет живет в браке с американским кинематографистом Дэниэлом Модером. Однако, в последнее время в СМИ все чаще пишут о разводе супругов.

На днях Джулия Робертс, которая обычно оставляет различные слухи в стороне, решила прокомментировать новость о разводе с мужем. Так, актриса отметила, что это все выдумки, а ее саму очень раздражают новости подобного характера.

«Ужасно некомфортно заходить в магазин и видеть таблоиды с заголовками о моем грядущем разводе! На одной неделе они пишут: «Развод будет стоить 150 миллионов долларов», а буквально на следующей сумма подросла уже до 275 миллионов… Привыкнуть к подобному «сопровождению» жизни непросто», - призналась знаменитость.

Более того, знаменитость отметила, что наиболее сложным для нее является то, что все эти сплетни приходится каким-то образом скрывать от детей. Ведь наследники могут поверить в правдивость «желтых» заголовков.

«Сложнее всего - скрывать всю эту чушь от детей. Так что да, травля в таблоидах задевает мои чувства. Потому что я очень горжусь своим браком с Дэнни Модером!», - заключила Джулия.

Джулия Робертс и Дэниэл Модер сыграли свадьбу в июле 2002 года. Счастливые супруги воспитывают троих общих детей - 14-летних Хэзел Патриш и Финнеаса Уолтера и 11-летнего Генри Даниэла

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Джулия Робертс, Личная жизнь Джулии Робертс, Отношения Джулии Робертс.
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