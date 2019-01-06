Настя Каменских похвасталась красивой фигурой

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских показала фигуру в купальнике.

Украинская певица Настя Каменских, которая произвела фурор необычным нарядом и новой прической, с завидной регулярностью демонстрирует подписчикам своего Instagram результаты похудения.

Как известно, сейчас знаменитость наслаждается отпуском в теплых краях и оттуда делится соблазнительными снимками. На этот раз Каменских похвасталась постройневшей фигурой в малиновом бикини. На фотографиях исполнительница предстает, лежа на пляже в волнах океана.

На другом снимке Настя вновь решила продемонстрировать подкачанную пятую точку на фото, где сидит спиной к камере. Изображение артистка сопроводила своим любимым хештегом #попакакуким.

"Супер красотка", "Без слов", "Богиня", "А хвост где свой потеряла… русалка", – пишут восхищенные юзеры.