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Молодая жена Венсана Касселя показала свой округлившийся живот

Молодая жена Венсана Касселя показала свой округлившийся живот
16:50 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Тина Кунаки выложила яркое пляжное фото с огромным животом.

Беременная Тина Кунаки с мужем отдыхают в теплых краях.

Французский актер и режиссер Венсан Кассель и его молодая супруга, модель Тина Кунаки, которые подтвердили, что станут родителями, готовятся к рождению общего малыша в теплых краях.

Там знаменитая пара нежится под лучами солнца, наслаждается теплым океаном, а 21-летняя Тина, несмотря на интересное положение, охотно делится с подписчиками фото в купальнике. На этот раз Кунаки запостила снимок, на котором предстает в блестящем бикини, сидя на песке. 

 
 
 
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carioca de novo @fashionnova

Публикация от Tina Kunakey (@tinakunakey)

Тина Кунаки опубликовала трогательное фото с Венсаном Касселем

Пляжная одежда девушки позволила поклонникам разглядеть ее заметно округлившийся живот. "Великолепная женщина", "Ты так красива", "Просто бомба даже в положении", "Красотка", – восхищаются Тиной Кунаки под постом юзеры.

Как сообщалось ранее, Тина Кунаки, которая недавно стала второй женой французского актера Венсана Касселя показала еще одно фото со свадьбы. На нем звезда позирует в первом свадебном платье, которое прекрасно подчеркнуло ее пикантные формы.

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Знаменитости, Венсан Кассель, Тина Кунаки, Модель Тина Кунаки.
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