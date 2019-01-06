Молодая жена Венсана Касселя показала свой округлившийся живот

Новости шоу бизнеса: Тина Кунаки выложила яркое пляжное фото с огромным животом.

Беременная Тина Кунаки с мужем отдыхают в теплых краях.

Французский актер и режиссер Венсан Кассель и его молодая супруга, модель Тина Кунаки, которые подтвердили, что станут родителями, готовятся к рождению общего малыша в теплых краях.

Там знаменитая пара нежится под лучами солнца, наслаждается теплым океаном, а 21-летняя Тина, несмотря на интересное положение, охотно делится с подписчиками фото в купальнике. На этот раз Кунаки запостила снимок, на котором предстает в блестящем бикини, сидя на песке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram carioca de novo @fashionnova Публикация от Tina Kunakey (@tinakunakey) 4 Янв 2019 в 12:22 PST

Пляжная одежда девушки позволила поклонникам разглядеть ее заметно округлившийся живот. "Великолепная женщина", "Ты так красива", "Просто бомба даже в положении", "Красотка", – восхищаются Тиной Кунаки под постом юзеры.

Как сообщалось ранее, Тина Кунаки, которая недавно стала второй женой французского актера Венсана Касселя показала еще одно фото со свадьбы. На нем звезда позирует в первом свадебном платье, которое прекрасно подчеркнуло ее пикантные формы.