Экс-солистка "ВИА Гры" получила травму после празднования Нового года

Новости шоу бизнеса: Экс-солистка "ВИА Гры" показала шокирующее фото после ожога бенгальскими огнями.

Певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова встретила Новый год не наилучшим образом. На своей страничке в Instagram артистка разместила шокирующие фото с обожженной кожей на руках. Девушка объяснила, что такой ожог она получила от бенгальских огней и предупредила всех быть более осторожными с этим огненным праздничным атрибутом.

"Важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить-это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности", – написала Татьяна.

Девушка также дала несколько советов, как избежать неприятных случаев на праздники:

"Выбирать настоящие бенгальские огни, в нашем случае была цветопламенная свеча ( на видео видно как выглядит упаковка ). Эта свеча загорелась и мгновенно сгорела до основания. А я держала 4 штуки в обоих руках. Соответственно держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не сразу все вместе. Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было.

Не забываем о самом элементарном – держим огни у самого основания", – объясняет Татьяна.