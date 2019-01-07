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Экс-солистка "ВИА Гры" получила травму после празднования Нового года

Экс-солистка &quot;ВИА Гры&quot; получила травму после празднования Нового года
15:06 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Экс-солистка "ВИА Гры" показала шокирующее фото после ожога бенгальскими огнями.

Певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова встретила Новый год не наилучшим образом. На своей страничке в Instagram артистка разместила шокирующие фото с обожженной кожей на руках. Девушка объяснила, что такой ожог она получила от бенгальских огней и предупредила всех быть более осторожными с этим огненным праздничным атрибутом.

"Важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить-это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности", – написала Татьяна. 

 
 
 
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Осторожно горим Этот пост не самый красивый и приятный и уж точно не для слабонервных. Многие видели в #stories как мне было мучительно больно 1 января и причиной тому некачественная пиротехника Впереди ещё столько новогодних праздников, что я просто обязана напомнить всем нам про меры предосторожности: Выбирать настоящие бенгальские огни, в нашем случае была цветопламенная свеча ( на видео видно как выглядит упаковка ) Эта свеча загорелась и мгновенно сгорела до основания. А я держала 4 штуки в обоих руках. Соответственно держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не сразу все вместе. Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было (но лучше так, чем то, что случилось со мной листай карусель) Не забываем о самом элементарном - держим огни у самого основания. Ещё оказалось, что важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить-это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности . Берегите себя и деток! Ну а я думаю вообще никогда не буду держать больше в руках подобные штуки, теперь мои планы на Новый год изменились... #бенгальскиеогни #пиротехника

Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova)

 

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Девушка также дала несколько советов, как избежать неприятных случаев на праздники:

"Выбирать настоящие бенгальские огни, в нашем случае была цветопламенная свеча ( на видео видно как выглядит упаковка ). Эта свеча загорелась и мгновенно сгорела до основания. А я держала 4 штуки в обоих руках. Соответственно держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не сразу все вместе. Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было.

Не забываем о самом элементарном – держим огни у самого основания", – объясняет Татьяна.

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Instagram, Виа Гра, Знаменитости, Новый год, Татьяна Котова, Новый год 2019.
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