Скачать
Понедельник, 07.01.2019
Названа причина крушения судна у берегов Турции
В МИД назвали причину крушения судна у берегов Турции
Названо возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына
Названо возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына
Леся Цуренко: На год ставлю довольно хорошую цель
Леся Цуренко: На год ставлю довольно хорошую цель
Лучшие рождественские поздравления 2019 года для друзей и семьи
Лучшие рождественские поздравления 2019 года для друзей и семьи

Украинские звезды поздравили с Рождеством Христовым

Украинские звезды поздравили с Рождеством Христовым
17:23 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: hronika.info

Новости шоу бизнеса: Много украинских знаменитостей уехали в этот период в отпуск, но еще со вчера спешат поздравить украинцев с Рождеством.

Сегодня, 7 января, православные христиане отмечают Рождество Христово. Традиционно в этот праздник украинцы собираются дома семьями и проводят время вместе.

Много украинских знаменитостей уехали в этот период в отпуск, но еще со вчера спешат поздравить украинцев с Рождеством. Так, Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают сейчас на Маврикии, однако записали добрый видеоролик в Instagram, на котором можно услышать известную колядку в их исполнении.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вітаємо з Різдвом! Смачної куті та веселого свята! Христос роздається! Славімо його!

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

 

Ольга Сумская вместе с супругом Виталием Борисюком также разместили ролик в соцсети с поздравлением. На видео можно услышать прекрасное исполнение всем известной колядки в два голоса!

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наталья Могилевская, Дзидзьо, Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Олег Винник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 7 января 2019: все знаки Зодиака
02 Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
03 Прикольные поздравления с Рождеством 2019
04 Рождество 2019: Колядки, щедровки,посевалки на русском языке в стихах
05 Рождество 2019 : что нельзя делать 7 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 8 января: в Украине морозы с небольшим снегом
Погода на 8 января: в Украине морозы с небольшим снегом
Патриарх Филарет объяснил претензию ПЦУ на патриархат
Патриарх Филарет объяснил претензию ПЦУ на патриархат
Четыре украинца погибли в Черном море у берегов Турции
Четыре украинца погибли в Черном море у берегов Турции
Душевные поздравления с Рождеством: самые теплые слова для родных
Душевные поздравления с Рождеством: самые теплые слова для родных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь