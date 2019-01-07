Украинские звезды поздравили с Рождеством Христовым

Новости шоу бизнеса: Много украинских знаменитостей уехали в этот период в отпуск, но еще со вчера спешат поздравить украинцев с Рождеством.

Сегодня, 7 января, православные христиане отмечают Рождество Христово. Традиционно в этот праздник украинцы собираются дома семьями и проводят время вместе.

Много украинских знаменитостей уехали в этот период в отпуск, но еще со вчера спешат поздравить украинцев с Рождеством. Так, Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают сейчас на Маврикии, однако записали добрый видеоролик в Instagram, на котором можно услышать известную колядку в их исполнении.

Ольга Сумская вместе с супругом Виталием Борисюком также разместили ролик в соцсети с поздравлением. На видео можно услышать прекрасное исполнение всем известной колядки в два голоса!