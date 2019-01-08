Украинские звезды получили премию известной программы

Новости шоу бизнеса: Уже второй год подряд, накануне Нового года, программа "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина", вручает собственную премию.

Команда уже раздала эксклюзивные награды тем украинским звездам, о которых в 2018 году говорили все.

На этот раз премии вручались в отдельных номинациях – "Мотиватор года", "Мама года", "Открытость года", "Прорыв года", "International star", "Ньюзмейкер года", "Вожак года".

Награду "Мотиватор года" получила телеведущая Маша Ефросинина, которая благодаря настойчивости построила успешную карьеру, достигла идеальной фигуры, преодолела кризис личных отношений и стала вдохновением и поддержкой для миллионов женщин.

"Это моя первая награда в этом качестве. И я думаю, что прожила этот год не зря: он у меня был настолько насыщен людьми, эмоциями, женщинами. И вы первые, кто подкрепил это такой наградой", – сказала Маша Ефросинина, признавшись, что поставит награду на самом видном месте дома.

Награда "Мама года" досталась певице TARABAROVA, которая в сентябре 2018 родила первенца, и удачно сочетает артистическую деятельность с воспитанием маленького сыночка Ивана.

"Я немного в шоке... Спасибо, что вы приходите, мы общаемся, и за то, что рассказываете людям правду", – взволнованно сказала TARABAROVA.

Награду "Откровенность года" получила солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая активно делилась откровенными фото в соцсетях, удивляла неожиданными признаниями и острыми шутками.

"Спасибо, и обещаю выкладывать еще больше всевозможных фотографий", – отметила Слава, держа в руках приз.

Награду "Прорыв года" получила группа KAZKA, который имела феноменальный успех, получив известность не только в Украине, но далеко за ее пределами.

"Это очень приятный новогодний подарок! Мы будем стараться еще больше", – отметили солисты группы в видеообращении.

Награду "International Star" вручили NK Насте Каменских – украинской певице, которая в 2018 году достигла успеха и популярности и за рубежом.

"Для меня это очень большая честь. И мы с командой очень стараемся, чтобы об Украине больше узнавали, чтобы знали, что в нашей стране есть талантливые люди, они могут делать качественный продукт и реализовываться".

Награду "Ньюзмейкер года" получила певица Оля Полякова, звезда, имя которой было больше всего слышно в 2018 году, ведь она постоянно напоминала о себе новостями и скандалами.

"Какое счастье! Спасибо! Какая честь!", – взволнованно сказала Оля Полякова, получая награду.

И, наконец, седьмая, особенная награда под названием "Вожак года" досталась Олегу Виннику, который в 2018 году собрал два аншлага во Дворце Спорта, а также еще больше приумножил армию своих поклонниц, которые сами себя называют "волчицами".

"У нас в офисе есть несколько полочек для наград, и эту туда же поставлю, потому что это люди дают", – сказал Олег Винник.