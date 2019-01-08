Голливудский актер опозорился в очередной раз

Новости шоу бизнеса: Папарацци не упустят момент снят известную звезду в некрасивом виде.

Тем временем, когда многие уже вернулись к будничным делам после праздников, престарелый "крепкий орешек" решил немного подождать с работой и напоследок повеселиться в заведении.

Так, 63-летнего актера заметили на выходе из клуба. Мужчина мог еле стоять на ногах, поэтому его охранникам пришлось поддерживать звезду под руки, чтобы он не упал.

Известно, что Брюс Уиллис едва смог справиться со ступеньками и, как только преодолел преграду, начал ругаться на смех окружающих. Позже актера посадили на заднее кресло машины, откуда он показал фотографам средний палец. Источник сообщает, что Уиллис развлекался в закрытом клубе "Аннабель" на мероприятии, которое организовал журнал GQ.

Отметим бывшие супруги 63-летний Брюс Уиллис и 55-летняя Деми Мур всегда ответственно относились к воспитанию своих детей, и даже постоянные съемки в Голливуде не помешали им вырастить трех прекрасных дочерей.

Так, старшая дочь звездных родителей, Румер Уиллис, отметила свой 30-й день рождения. В честь такого события семейство воссоединилось, чтобы устроить незабываемую вечеринку, а фотографиями дружно делились в Instagram. На вечеринке по случаю 30-летия девушки бывшие супруги выглядели так, как будто не разводились и не провели 18 лет порознь.

Так, младшая дочь, 24-летняя Талула, опубликовала фото, на котором запечатлен момент, когда вся семья поет "С днем рождения тебя" для Румер. А потом сестры дружно пожелали имениннице "вернуться трезвой" после этой вечеринки. На видео также можно было заметить, что родители девушек сидели за столом друг напротив друга.

Кроме того, Талула опубликовала снимки с Деми Мур и Брюсом Уиллисом из фотобудки. Звездные родители трогательно обнимают свою дочь, а "крепкий орешек" нежно целует именниницу.