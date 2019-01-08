Голливудские знаменитости все чаще восхищаются нарядами от украинских дизайнеров

Новости шоу бизнеса: В Лос-Анджелесе, с 6 на 7 января прошла церемония награждения престижной кинопремией "Золотой глобус".

Для этого она выбрала прозрачное красное платье с плиссировкой и окантовкой на подоле от украинского бренда Nadya Dzyak. Под нарядом было ярко-красное боди.

К платью актриса надела бежевые босоножки, а талию подчеркнула красным поясом. Волосы она завязала в хвост и сделала макияж с акцентом на глазах.

Дизайнер бренда Надя Дзяк опубликовала на своей странице в Facebook фото Чанг в ее платье, которое подписала: "Невероятная Jamie Chung в нашем платье вчера на премии Golden Gloubes. Такие чудеса могут происходить только в Рождество".

Напомним, в платье от украинского бренда также появилась американская актриса и комедиантка Меган Маллалли. Она блистала на церемонии награждения премии "Золотой глобус-2019" в синем наряде с принтом от NAVRO.

Также недавно популярная голливудская актриса Кетрин Зета-Джонс показала подписчикам фото в украинской вышиванке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Love in paradise Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) 3 Янв 2019 в 10:39 PST

Соответствующий снимок она разместила на своей странице в соцсети.

"Любовь в раю", — говорится в подписи к снимку.

Обратим внимание, что на опубликованном фото видно, что Зета-Джонс позирует вместе со своим супругом – Майклом Дугласом. Она одета в украинскую вышиванку.