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Российская модель Ирина Шейк изменилась до неузнаваемости

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Российская модель Ирина Шейк изменилась до неузнаваемости
22:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Блестящий выход на красную дорожку супермодели и ее мужа действительно запомнился многим.

Влюбленные не боялись проявлять чувства друг к другу, поэтому постоянно обнимались и позировали перед объективами фотографов.

Ирина Шейк для "Золотого глобуса 2019" надела роскошное золотое платье от Versace, которое она соединила с босоножками в тон на высоких каблуках.

Неожиданными для поклонников стали изменения в имидже модели. Шейк сменила стрижку на короткий боб-каре. 44-летний Брэдли Купер тоже тщательно готовился для выхода и выглядел безупречно в белом костюме от Gucci и черном галстуке-бабочке.

Голливудские знаменитости все чаще восхищаются нарядами от украинских дизайнеров

Напомним ранее, что известный комик обрел свою вторую половинку.  На красную дорожку кинопремии "Золотой глобус 2019" голливудский актер вышел не сам. Компанию знаменитости составила актриса Джинджер Гонзага. С 34-летней артисткой 56-летний Керри познакомился во время съемок телевизионного шоу "Шучу". К слову, за работу в этом проекте Джим Керри был номинирован на "Золотой глобус" как "Лучший актер в комедийном сериале".

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Модель, Брэдли Купер, Ирина Шейк, Имидж, Золотой глобус 2019.
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