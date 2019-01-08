Российская модель Ирина Шейк изменилась до неузнаваемости

Новости шоу бизнеса: Блестящий выход на красную дорожку супермодели и ее мужа действительно запомнился многим.

Влюбленные не боялись проявлять чувства друг к другу, поэтому постоянно обнимались и позировали перед объективами фотографов.

Ирина Шейк для "Золотого глобуса 2019" надела роскошное золотое платье от Versace, которое она соединила с босоножками в тон на высоких каблуках.

Неожиданными для поклонников стали изменения в имидже модели. Шейк сменила стрижку на короткий боб-каре. 44-летний Брэдли Купер тоже тщательно готовился для выхода и выглядел безупречно в белом костюме от Gucci и черном галстуке-бабочке.

Напомним ранее, что известный комик обрел свою вторую половинку. На красную дорожку кинопремии "Золотой глобус 2019" голливудский актер вышел не сам. Компанию знаменитости составила актриса Джинджер Гонзага. С 34-летней артисткой 56-летний Керри познакомился во время съемок телевизионного шоу "Шучу". К слову, за работу в этом проекте Джим Керри был номинирован на "Золотой глобус" как "Лучший актер в комедийном сериале".