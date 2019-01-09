Самый желанный холостяк признался, что влюбился

Новости шоу бизнеса: Холостяк Иракли Макацария рассказал, что его покорило во Флоренции.

Экс-участник шоу «Холостяк» (СТБ) Иракли Макацария неоднократно признавался, что его сердце открыто к возвышенным чувствам. На днях он сообщил, что стрела Амура настигла его и это случилось - он влюбился. Однако на удивление поклонницам причиной волнующего события стала не девушка.

Вчера, 7 января, на своей официальной странице в Instagram Иракли Макацария поделился радостной новостью. Во время очередного путешествия завидный холостяк наконец влюбился. Оказалось, чтобы его покорить, достаточно красоты и вкусных угощений.

«Продолжая путешествовать по Италии, я влюбился во Флоренцию и впервые за долгое время, так много посвятил простым прогулкам по городу, который на ближайшие несколько дней превратился в столицу мужской моды. Дважды в год здесь проходит выставка Pitti Uomo, на которую съезжаются самые влиятельные бренды и люди из мира моды, туда и мы держим путь. Кроме восторга от красоты и магической атмосферы праздника, я получаю невероятное наслаждение от итальянской кухни и вина», - написал Иракли в микроблоге.

На пост Иракли Макацария откликнулось множество подписчиков. Многие из них тоже оказались влюблены в красотку-Италию: «І я люблю це неймовірне місто!», «Один из моих любимых городов! Очень красивые галереи с удивительными картинами и статуями», «Очень красиво, волшебно», «Ираклий молодец. Италия красивое место», «Впервые поняла что Италия страна моей души ещё даже не побывав там, просто прочитав книгу Дена Брауна -Инферно, это как путеводитель по особенному миру, удачи и наслаждения!», «Я полностью согласна. Была во Флоренции не обыкновенный город. Очень понравился. Желаю прекрасного отдыха».