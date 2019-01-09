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Среда, 09.01.2019
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Надя Дорофеева покорила сеть фото в постели

Надя Дорофеева покорила сеть фото в постели
11:30 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото девушка запечатлена в нижнем белье, стоя на кровати.

Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, прическа которой недавно шокировала поклонников, опубликовала на своей странице в Instagram пикантное фото. 

Надежда объяснила, что сейчас они с мужем, Владимиром Дантесом, отправились на отдых и в первый же день певица заболела: "Не знаю как у вас, но по-моему у меня появляется традиция – болеть в отпуске))) Во время работы у меня нет такого преимущества .. а тут как раз – на тебе 2 недели сплошного удовольствия. Болей – не хочу))) Заболеть в первый день своего первого путешествия в Дубай – done", – жалуется Надя. 

 
 
 
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Не знаю как у вас, но по-моему у меня появляется традиция - болеть в отпуске))) Во время работы у меня нет такого преимущества .. а тут как раз - на тебе 2 недели сплошного удовольствия. Болей - не хочу))) Заболеть в первый день своего первого путешествия в Дубай - done. Мои новые друзья - температура и кашель - всячески пытаются помешать наслаждаться долгожданным отдыхом , а тут тааааак красиво и столько всего запланировано ... Но я все-таки смогла выйти на пляж и немного погреться Все остальное время я провалялась в нашем красивом номере , в который нам принесли уже 2 бутылки Prosecco ) Видимо думают , что мы молодожёны Ну а вы как развлекаетесь в свободное от работы время ? @fivepalmjumeirah #fivepalmjumeirah

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева повторила образ Насти Каменских

"Мои новые друзья – температура и кашель – всячески пытаются помешать наслаждаться долгожданным отдыхом , а тут тааааак красиво и столько всего запланировано ... Но я все-таки смогла выйти на пляж и немного погреться. Все остальное время я провалялась в нашем красивом номере, в который нам принесли уже две бутылки Prosecco. Видимо думают , что мы молодожены. Ну а вы как развлекаетесь в свободное от работы время?", – написала певица.

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Instagram, Знаменитости, Надя Дорофеева, Время и Стекло, Отпуск знаменитостей.
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