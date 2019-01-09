Надя Дорофеева покорила сеть фото в постели

Новости шоу бизнеса: На фото девушка запечатлена в нижнем белье, стоя на кровати.

Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, прическа которой недавно шокировала поклонников, опубликовала на своей странице в Instagram пикантное фото.

Надежда объяснила, что сейчас они с мужем, Владимиром Дантесом, отправились на отдых и в первый же день певица заболела: "Не знаю как у вас, но по-моему у меня появляется традиция – болеть в отпуске))) Во время работы у меня нет такого преимущества .. а тут как раз – на тебе 2 недели сплошного удовольствия. Болей – не хочу))) Заболеть в первый день своего первого путешествия в Дубай – done", – жалуется Надя.

"Мои новые друзья – температура и кашель – всячески пытаются помешать наслаждаться долгожданным отдыхом , а тут тааааак красиво и столько всего запланировано ... Но я все-таки смогла выйти на пляж и немного погреться. Все остальное время я провалялась в нашем красивом номере, в который нам принесли уже две бутылки Prosecco. Видимо думают , что мы молодожены. Ну а вы как развлекаетесь в свободное от работы время?", – написала певица.