Все о герцогине Кейт Миддлтон в ее день рождения

Новости шоу бизнеса: Супруге принца Уильяма исполняется 37 лет. Ожидается, что этот день Кейт Миддлтон проведет скромно, в кругу своей семьи.

Сегодня, 9 января, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон празднует свое 37-летие. Самые интересные факты из жизни герцогини Кембриджской, о ее детстве, юности, увлечениях и жизни уже в качестве члена королевской семьи.

Детство и юность Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон родилась в 1982 году, в небольшом городке Рединг в семье стюардессы и пилота British Airways, Майкла и Кэрол Миддлтон. Мать Кейт родилась в 1955 году. Ее предки – семья Гаррисон – представители рабочего класса. Они были шахтерами в графстве Дарем. Отец Кейт родился в 1949 году. Его семья происходит из Лидса, графство Уэст-Йоркшир. Бабушка Кейт по отцовской линии, Оливия, принадлежала к роду Люптон, члены которого славились коммерческой деятельностью и работой в городских службах.

Родители Кейт Миддлтон

В период с мая 1984 года по сентябрь 1986 года семья Миддлтон жила в Амнаме, штат Иордании, где ее отец Майкл работал в British Airways. Кэтрин – не единственный ребенок в семьей. У герцогини Кембриджской также есть младший брат Джеймс и сестра Пиппа, которая осенью прошлого года впервые стала мамой.

Пиппа Миддлтон с мужем

Когда семья вернулась в Беркшир в 1986 году, четырехлетняя Кейт посещала школу Святого Эндрю. Затем она поступила в Малборо-колледж, школу-интернат в Уилтшире, где получала "пятерки" по математике и искусству, а по английскому у герцогини была твердая "четверка". Будущая герцогиня изучала историю искусств в Сент-Эндрюсском университете до 2005 года. В 2005 году она окончила университет, получив диплом бакалавра с отличием второй степени по специальности "история искусств".

Хобби и увлечения Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон с самого детства увлекается спортом. Герцогиня Кембриджская – большая поклонница тенниса, парусного спорта, хоккея, лыжных гонок и других активных видов спорта. В колледже Кейт стала капитаном женской команды по хоккею. В 2015 году она добавила в копилку своих хобби еще одно необычное занятие – дайвинг, и даже получила сертификат дайвера от профессиональной ассоциации дайвинг-инструкторов (PADI).

Кроме спорта Кейт обожает прогулки, рисование и фотографию. Будущая герцогиня Кембриджская даже "подрабатывала" фотографом у своих родителей, делая изображения для их сайта доставки праздничных украшений Party Pieces.

Также стоит отметить, что Кейт – поклонница популярного британского сериала "Аббатство Даунтон" и даже посещала его съемочную площадку.

Знакомство и отношения с принцем Уильямом

С принцем Уильямом Кейт познакомилась в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в шотландской области Файф. Сначала они были в общем кругу друзей, их романтические отношения завязались не сразу.

Из-за давления со стороны общественности и прессы, из-за того, что Кейт – простолюдинка, в 2007 году появились слухи о расставании пары, вскоре оказавшиеся правдой. Но, к счастью, они возобновили отношения и сейчас – счастливые родители троих очаровательных детей. Ходят слухи, что Кейт беременна в четвертый раз.

Интересные факты о Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская стала одной из самых влиятельных персон в мире по версии журнала Time в 2012 и в 2013 годах.

Рост герцогини равен 175 см, размер ноги – 39.

Кейт Миддлтон старше принца Уильяма на 6 месяцев