Королева Летиция показалась на публике в роскошной бархатной юбке

Испанская королева стала гостьей очередного мероприятия.
Королева Летиция, которую мы последний раз видели еще в декабре минувшего года на одном из официальных мероприятий в Мадриде, появилась на публике впервые в этом году.
По случаю чего Летиция надела очень длинную бархатную юбку синего цвета и твидовый пиджак в оттенках синего.
Дополнили сдержанный, но очень красивый образ испанской королевы туфли-лодочки и клатч в тон.
Примечательно, что после всех торжественных мероприятий во дворце состоялся прием, на который Летиция предпочла не переодеваться.
Как сообщалось ранее, Королева Летиция, не так давно поразившая всех своим темно-синим коктейльным платьем, которое надела в Париже, снова появилась на публике в красивом наряде