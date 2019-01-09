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Королева Летиция показалась на публике в роскошной бархатной юбке

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Королева Летиция показалась на публике в роскошной бархатной юбке
12:52 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Сегодня

Новости шоу бизнеса: Вместе со своим супругом королем Филиппом VI они посетили ежегодный парад Pascua Militar, обычно проводимый на праздник Богоявления.

Испанская королева стала гостьей очередного мероприятия.

Королева Летиция, которую мы последний раз видели еще в декабре минувшего года на одном из официальных мероприятий в Мадриде, появилась на публике впервые в этом году.

По случаю чего Летиция надела очень длинную бархатную юбку синего цвета и твидовый пиджак в оттенках синего.

Дополнили сдержанный, но очень красивый образ испанской королевы туфли-лодочки и клатч в тон.

Королева Испании потрясла стильным нарядом в Перу

Примечательно, что после всех торжественных мероприятий во дворце состоялся прием, на который Летиция предпочла не переодеваться.

Как сообщалось ранее, Королева Летиция, не так давно поразившая всех своим темно-синим коктейльным платьем, которое надела в Париже, снова появилась на публике в красивом наряде

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