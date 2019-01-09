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Тина Кароль заинтриговала поклонников пикантным фотосетом

Тина Кароль заинтриговала поклонников пикантным фотосетом
14:44 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль, которая в Новый год оказалась в объятиях известного ведущего, порадовала фанатов новыми съемками.

Певица порадовала поклонников новыми пикантными съемками. Знаменитость приняла участие в черно-белой фотосессии для глянца Viva.

На фото звезда предстает в бархатном черном платье и длинных перчатках выше локтя. На другом снимке одна из шлеек платья словно соскользнула с плеча, и Тина игриво прикрыла одну грудь рукой. 

 
 
 
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Новая фотосессия Тины Кароль! #тинакароль @tina_karol

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)  

 
 
 
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#тинакароль #tinakarol

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Украинская певица ошеломила фанатов изящным фото

"Сочное фото", "Красиво, элегантно, женственно", "Неординарно и стильно", "Очень интересное платье, но Тине все идет! Эффектно, оригинально, стильно!" – восхищаются подписчики знаменитости.

Но были и те, кто не совсем понял образ исполнительницы. "Шапокляк в молодости", "Всю красоту ее испортили", – возмутились другие юзеры.

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Тина Кароль, Фотосессия, Знаменитости, Фото, Украинские певицы.
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