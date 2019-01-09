Тина Кароль заинтриговала поклонников пикантным фотосетом

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль, которая в Новый год оказалась в объятиях известного ведущего, порадовала фанатов новыми съемками.

Певица порадовала поклонников новыми пикантными съемками. Знаменитость приняла участие в черно-белой фотосессии для глянца Viva.

На фото звезда предстает в бархатном черном платье и длинных перчатках выше локтя. На другом снимке одна из шлеек платья словно соскользнула с плеча, и Тина игриво прикрыла одну грудь рукой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Новая фотосессия Тины Кароль! #тинакароль @tina_karol Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 8 Янв 2019 в 7:40 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram #тинакароль #tinakarol Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 8 Янв 2019 в 12:38 PST

"Сочное фото", "Красиво, элегантно, женственно", "Неординарно и стильно", "Очень интересное платье, но Тине все идет! Эффектно, оригинально, стильно!" – восхищаются подписчики знаменитости.

Но были и те, кто не совсем понял образ исполнительницы. "Шапокляк в молодости", "Всю красоту ее испортили", – возмутились другие юзеры.