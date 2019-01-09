Тина Кароль заинтриговала поклонников пикантным фотосетом

Певица порадовала поклонников новыми пикантными съемками. Знаменитость приняла участие в черно-белой фотосессии для глянца Viva.
На фото звезда предстает в бархатном черном платье и длинных перчатках выше локтя. На другом снимке одна из шлеек платья словно соскользнула с плеча, и Тина игриво прикрыла одну грудь рукой.
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"Сочное фото", "Красиво, элегантно, женственно", "Неординарно и стильно", "Очень интересное платье, но Тине все идет! Эффектно, оригинально, стильно!" – восхищаются подписчики знаменитости.
Но были и те, кто не совсем понял образ исполнительницы. "Шапокляк в молодости", "Всю красоту ее испортили", – возмутились другие юзеры.