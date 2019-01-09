Золотой глобус 2019 помог заработать компании FIJI более $12 млн

Новости шоу бизнеса: 6 января в Лос-Анджелесе в отеле Beverly Hills прошла 76-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус"

Благодаря промо-модели, которая раздавала воду Fiji Water на красной дорожке, компания установила рекорд на "Золотом глобусе" по упоминаниям. Чтобы создать такой же уровень шума в традиционной рекламе, Fiji пришлось бы потратить на рекламу более 12 миллионов долларов.

"Поскольку это стало вирусным, это подняло экспозицию бренда на новый уровень, невиданный в предыдущих церемониях "Золотой глобус", - сказал президент Apex Marketing Group Эрик Смоллвуд в интервью Yahoo Finance.

"На каждом столе были вода Fiji, шоколад Lindt и Moët, стратегически размещенные во время трансляции, но это было сделано и в предыдущие годы", - отмечает издание.

Скорее всего, именно "фотобомбирование" модели Fiji Келлет Кутберт, которая была поймана на фоне фотографий с красной ковровой дорожки звезд, таких как Джейми Ли Кертис, Идриса Эльба и других, "взяло штурмом" Интернет.

В целом, на упоминаниях на телевидении, радио, цифровых и в социальных сетях, компания Fiji Water заработала, как рассчитывает Apex, сумму, эквивалентную 12 006 579 долл. США, в виде расходов на платную рекламу с момента запуска церемонии "Золотого глобуса".

Напомним, модель Келлет Кутберт предлагала воду Fiji гостям церемонии Golden Globes-2019 6 января и моментально стала новым мемом. Оказалось, что она - жена фотографа Playboy Кристофера фон Стайнбаха. Чтобы обвенчаться с ней, он продал все свое имущество и переехал в Канаду после того, как они виделись всего дважды.