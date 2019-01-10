Очаровательная TAYANNA поделилась снимком с сыном

Новости шоу бизнеса: Украинская певица TAYANNA показала, как подрос ее сын

Многие знаменитости предпочитают не афишировать свою личную жизнь и всячески скрывают от чрезмерного внимания поклонников своих близких.

Tayanna, судя по всему, относится именно к этой категории звезд. Певица крайне редко дает интервью о возлюбленном или сыне, и практически не публикует снимки личного характера в Instagram, предпочитая заполнять свой микроблог рабочими моментами.

И все же, порой Tayanna делает исключения и показывает подписчикам самую важную часть ее жизни. Так, на днях подопечная Алана Бадоева поделилась в Instagram кадром, на котором запечатлена с сыном во время поездки.

Стоит отметить, что мама и сын выглядят очень гармонично, так как позируют в похожих желтых зимних куртках.