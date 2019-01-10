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Оля Полякова постояла за свою дочь

Оля Полякова постояла за свою дочь
03:34 Сегодня Телеграф hronika.info

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Оля Полякова ответила недоброжелателям дочери.

Старшая дочь украинской поп-дивы Оли Поляковой, которая показала красочные фото, сделанные в Таиланде, ответила недоброжелателям, которые активно ее критикуют. Под эмоциональным постом девочки в Instagram на ее защиту стала знаменитая мама.

Всем недовольным Маша посоветовала отписаться от ее страницы, а не писать нелестные комментарии.

"Если вам я не нравлюсь, то просто отпишитесь, не надо вымещать на мне свой негатив!" - обратилась она к хейтерам.

Оля Полякова решила поддержать дочку и также оставила послание ее недоброжелателям со свойственным ей юмором.

"Моя детка! Я наслала на всех твоих недоброжелателей диарею и прыщи, они теперь сидят в туалете и не могут писать тебе гадости", - заверила "суперблондинка" раздосадованную Марию.

Подписчики девочки также начли активно ее поддерживать и заверять в том, что писать гадости могут лишь люди с проблемами, а сама девочка выглядит потрясающе, поэтому ей нечего обращать внимание на неконструктивную критику злопыхателей.

"Машуня, ты симпатичная девчонка! Не обращай внимание на завистников", "Ты чего, ты очень красивая и милая не слушай других", "Машуля, не принимай ты негатив, ведь пока не принимаешь он принадлежит тому кто его излучает! Ты очень хорошая!", "Маша не обращай внимания на глупых и завистливых людей", - отмечали читатели.

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