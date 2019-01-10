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Блейк Лайвли заподозрили в беременности

Блейк Лайвли заподозрили в беременности
06:11 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная звездная пара Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли поделились трогательным кадром из отпуска.

Райан Рейнольдс запостил в Instagram фото, на котором запечатлен вместе с Блейк и другом семьи продюсером Кори Ричем. Они сидят на крыльце дома, рядом с ними большой золотистый ретривер и маленький щенок ретривера на руках у Кори.

Однако внимание поклонники актерской четы обратили на другое: Блейк Лайвли на фото запечатлена в комбинезоне на тонких бретельках, который сидит на ее фигуре так, словно она уже в положении и пытается прикрыть живот.

Конечно, никаких комментариев Рейнольдс не оставил всем тем, кто написал ему поздравления с грядущим пополнением в семье. Более того, недавно на шоу Эллен Дедженерес актер заявил, что пока что они с женой детей не планируют.

"Быть папой – это тяжело. А два ребенка – всегда вызов!" - сказал тогда Рейнольдс.

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Все по теме:

Отпуск, Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли, Семейное фото, Блейк Лайвли беременная.
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