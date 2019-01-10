Новая пара Голливуда: Рами Малек официально подтвердил отношения с коллегой

Новости шоу бизнеса: В Голливуде появилась еще одна любовная парочка.

Звезды ленты "Богемная рапсодия", которая рассказывает о жизни солистов группы Queen, подтвердили слухи о своем романе. Выяснилось, что актеры Рами Малек и Люси Бойнтон встречаются.

Об этом сообщил сам Малек со сцены церемонии награждения 30-го международного кинофестиваля в Палм-Спрингс. Во время своей речи после получения награды в номинации "Прорыв года" он признался актрисе в любви: "Спасибо тебе, Люси Бойнтон. Ты была моей союзницей, моим доверенным лицом, ты моя любовь. Я очень тебя ценю".

По сюжету, в фильме "Богемная рапсодия" Малек сыграл Фредди Меркьюрри, а Люси исполнила роль его дамы сердца Мэри Остин. Так, экранная любовь знаменитостей перенеслась в реальную жизнь.

Стоит отметить, что слухи о романе пары ходят еще с весны 2018. Бойнтон и Малека не единожды замечали вместе на вечеринках и концертах, но до этого момента они держали свои отношения в тайне.