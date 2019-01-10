Голые Каменских и Потап спалились в одном бассейне

Настя Каменских и Потап в очередной раз подогрели слухи о том, что они пара. Рэпер и певица выложили в соцсети фото с отдыха.
Несколько дней назад в Instagram Насти появилось фото, на котором она позирует в откровенном черном купальнике.
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"Мы начали наш отпуск", — подписала кадр Каменских.
А на Рождество, 7 января, Потап выложил фото из того же самого бассейна. Лидер группы MOZGI нежится под солнцем и попивает коктейль. Фотографом выступила, судя по всему, сама Настя.
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Поклонников, которые давно уже заподозрили артистов в романе, очень взволновали такие фото.
"Класс, у Насти фото возле этого же бассейна", "Вместе с Настей отдыхают. Зачем скрывать отношения, когда и так все в округе знают", "Они что вместе?" — пишут в коментариях подписчики.