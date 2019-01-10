Голые Каменских и Потап спалились в одном бассейне

Новости шоу бизнеса: Несмотря на то, что они постарались скрыть совместное нахождение в одном бассейне, поклонники быстро все разузнали.

Настя Каменских и Потап в очередной раз подогрели слухи о том, что они пара. Рэпер и певица выложили в соцсети фото с отдыха.

Несколько дней назад в Instagram Насти появилось фото, на котором она позирует в откровенном черном купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Empezamos nuestra vacación #culocomokim #попакакуким Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 3 Янв 2019 в 1:36 PST

"Мы начали наш отпуск", — подписала кадр Каменских.

А на Рождество, 7 января, Потап выложил фото из того же самого бассейна. Лидер группы MOZGI нежится под солнцем и попивает коктейль. Фотографом выступила, судя по всему, сама Настя.

Поклонников, которые давно уже заподозрили артистов в романе, очень взволновали такие фото.

"Класс, у Насти фото возле этого же бассейна", "Вместе с Настей отдыхают. Зачем скрывать отношения, когда и так все в округе знают", "Они что вместе?" — пишут в коментариях подписчики.