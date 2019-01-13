Паучьи лапы могут быть милыми, мы вас убедим в этом (Фото)

Природа постаралась, и вблизи мохнатые лапы пауков выглядят действительно очень красиво и совсем не страшно. Красивые ли тарантулы? Очень. Так считает фотограф Майкл Панкрац, делая макроснимки паучьих лап.