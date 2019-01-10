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Российский и канадский актер Алексей Серебряков впервые стал дедушкой

Российский и канадский актер Алексей Серебряков впервые стал дедушкой
19:48 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Об этом событии стало известно только через 2 месяца.

Алексей Серебряков, известный по роли Николая Николаевича Сергеева из фильма "Левиафан", в 54 года стал дедушкой.

Сам актер об этом предпочел молчать, но его приемная дочь Даша недавно выложила фото в Instagram с малюткой-дочкой. 

Даша стала мамой еще осенью, 26 ноября. Это ее первый ребенок. На своей странице в Instagram она пишет: "Счастья есть. Просто нужно родить его".

Серебряков всегда относился к Даше, как к своей родной дочери. Известно, что это дочь жени Алексея от первого брака. Также в Алексея есть еще двое детей - Степа и Даниил. Они были усыновленные с детских домов.

Напомним ранее, что российский актер давно переехал в Канаду. Актер резко отзывался об президенте России Путине и атмосфера хамства в стране ему очень не нравилась.

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Канада, Instagram, Актер, Алексей Серебряков, Дедушка.
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