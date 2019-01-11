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Новая возлюбленная Леонардо Ди Каприо попалась папарацци

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Новая возлюбленная Леонардо Ди Каприо попалась папарацци
19:56 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Фотографы запечатлели поцелуй голливудского актера с моделью Камиллой Мороне.

Известного голливудского актера Леонардо Ди Каприо и его возлюбленную, падчерицу Аль Пачино – Камилу Морроне застали за поцелуями в одном из нью-йоркских ресторанов.

44-летний актер и 21-летняя модель не скрывали чувств на публике. И хоть Леонардо надел большую, черную кепку, скрывающую лицо, ловкие папарацци все равно смогли узнать его и запечатлеть в объятиях любимой. Отметим, что пара встречается с прошлой весны. Начали ходить слухи, что Ди Каприо в скором времени поведет молодую возлюбленную под венец.

Камила Морроне младше своего избранника на 23 года. Ее мать – гражданская жена знаменитого актера Аль Пачино. Девушка развивает карьеру модели и активно ведет свой Instagram.

Она часто публикует красивые фото и радует поклонников в сети.

Напомним, Леонардо Ди Каприо лишился подаренного Оскара. Статуэтку актер был вынужден отдать федеральным властям США, в свое время ее вручили Марлону Брандо.

К счастью, речь идет не о серебряной статуэтке, которую актер несколько лет назад получил в подарок от якутских поклонников. Леонардо ДиКаприо попал в куда более неприятную историю, связанную с хищением денежных средств. На прошлой неделе актеру пришлось попрощаться со статуэткой "Оскар", присужденной Марлону Брандо за роль в фильме "В порту", которую звезде подарил давний знакомый Джоу Лоу.

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Модель, Поцелуй, Папарацци, Леонардо ди Каприо, Голливудский актер, Камилла Мороне.
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