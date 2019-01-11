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Карьера Олега Винника пошла под откос из-за скандала о плагиате

Карьера Олега Винника пошла под откос из-за скандала о плагиате
22:28 Сегодня Телеграф politeka.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинского певца обвиняют в копировании песни "Возьми меня в свой плен"

На этой неделе популярный украинский певец оказался в центре скандала после того, как муж исполнительницы Лары Мелтеми заявил, что он украл у нее слова для своей песни "Возьми меня в свой плен".

Олег Винник подчеркнул, что эти обвинения не соответствуют действительности. В качестве доказательства певец представил результаты экспертизы Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины.

Получив такой вердикт от экспертов, певец решил обратиться в суд для того, чтобы окончательно разрешить эту ситуацию.

"Если есть претензия — нужно решать вопрос в суде. Это нормальный европейский подход. Я ведь много работал за границей и знаю, как там относятся к авторским правам, никогда их не нарушал. Я честный артист, сам пишу слова и музыку, и сам ее исполняю", — подчеркнул Олег Винник.

Дело уже принято к рассмотрению Печерским районным судом города Киева.

По словам Эдель Линна, Винник ворует кусками произведения других авторов и соединяет их воедино. Именно поэтому, по его мнению, в песнях Олега Винника отсутствует любой смысл.

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Он утверждает, что Олег Винник – бездарь и жалкий вор. В доказательство этого Эдель Линн рассказал, как Винник "украл" у его жены песню.

В 2002 году Лара Мелтеми познакомилась в украинском посольстве, где она несколько раз выступала со своими песнями, с Винником, который выполнял там же несколько народных украинских песен.

У Лары Мелтеми, по словам ее мужа, на тот момент было почти 40 записанных песен, в том числе в январе 2001 года она записала в Киеве, в аранжировщика Жана Болотова, свою песню "Візьми мене в полон" и сразу же выступила с ней на фестивале в Киеве в дворце "Украина", в Берлине в телевизионной программе и в посольстве Украины.

А в конце 2012 года их знакомый адвокат наткнулся в интернете на песню с названием "Возьми меня в плен", но уже авторства Винника.

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Все по теме:

Плагиат, Обвинение, Украинский певец, Олег Винник, Лара Мелтеми.
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