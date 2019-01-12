Из прошлого: автомобильные аварии ХХ века (Фото) Интересная подборка автомобильных аварий прошлого, произошедших в Америке в 1930—1950 годах. Раритетные автомобили, окружающая обстановка и люди хорошо передают атмосферу того времени. Фотографии из архива Бостонской общественной библиотеки.