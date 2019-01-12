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Суббота, 12.01.2019
Это кот набирает сотни тысяч подписчиков в Instagram (Фото)
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Это кот набирает сотни тысяч подписчиков в Instagram (Фото)

Кошки породы Селкирк-рекс известны как дружелюбные, игривые и приятные создания, чего не скажешь, глядя на Помпезного Альберта (Pompous Albert). Его постоянно нахмуренная мордаха делает его похожим на самого злого и недружелюбного кота в мире, но именно это обеспечило ему невероятную популярность в Интернет-сообществе.
Фото: bugaga.ru
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Кот, Instagram, Подписчики, Альберт, Селкирк-рекс.
15:59 Сегодня Телеграф
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