Это кот набирает сотни тысяч подписчиков в Instagram (Фото)

Кошки породы Селкирк-рекс известны как дружелюбные, игривые и приятные создания, чего не скажешь, глядя на Помпезного Альберта (Pompous Albert). Его постоянно нахмуренная мордаха делает его похожим на самого злого и недружелюбного кота в мире, но именно это обеспечило ему невероятную популярность в Интернет-сообществе.