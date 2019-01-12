Принцесса Монако опровергла слухи о расставании с Дмитрием Рассамом

Новости шоу бизнеса: Шарлотту Казираги и ее возлюбленного Дмитрия Рассама очень расстроили эти слухи и они собираются подать в суд за неправильную информацию.

Принцесса Монако Шарлотта Казираги, внучка легендарной голливудской актрисы Грейс Келли и короля Альберта II, которая в 2018 перенесла свадьбу с отцом своего ребенка знаменитым кинопродюсером Дмитрием Рассамом, развенчала все слухи о расставании с ним.

Отметим, что в начале 2019 года иностранные СМИ писали о том, что Шарлотта Казираги отменила помолвку с возлюбленным. Но на днях пара выпустила официальное заявление, в котором опровергнуты слухи об их расставании, сообщает издание Marie Claire.

В заявлении сказано, что такая информация негативно отразилась на моральном состоянии влюбленных и членов их семьи. Поэтому они планируют обратиться с этим вопросом в суд.