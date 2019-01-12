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Влад Яма поделился снимками с романтического путешествия с женой

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Влад Яма поделился снимками с романтического путешествия с женой
19:10 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Украинский танцор Влад Яма с женой отправился в Нью-Йорк.

На днях известный украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма сообщил на своей странице в Instagram радостную новость. Вместе с своей супругой Лилией он решил провести романтический уикэнд в одном из самых красивых, и заметим недешевых, городов мира - Нью-Йорке. Для пары эта совместная поездка в Штаты первая.

О том, что Влад Яма собирается на отдых стало известно несколько дней назад. Тогда танцор опубликовал в социальной сети фото с женой Лилией из самолета.

«Угадайте в какой город мы летим», - заинтриговал читателей Яма.

Уже на следующий день Яма поделился теплым домашним снимком из номера отеля. В обнимку с супругой он любовался панорамным видом на вечерний Нью-Йорк.

А уже сегодня, 12 января, пара впервые отправилась гулять по знаменитому Центральному парку. Влад Яма и его супруга Лилия кормили уток и наслаждалась долгожданным отпуском. Наконец они смогут насладиться друг другом и провести несколько дней наедине.

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Нью-Йорк, Влад Яма, Романтическое путешествие, Жена Влада Ямы, Влад Яма с женой на отдыхе.
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