Влад Яма поделился снимками с романтического путешествия с женой

Новости шоу бизнеса: Украинский танцор Влад Яма с женой отправился в Нью-Йорк.

На днях известный украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма сообщил на своей странице в Instagram радостную новость. Вместе с своей супругой Лилией он решил провести романтический уикэнд в одном из самых красивых, и заметим недешевых, городов мира - Нью-Йорке. Для пары эта совместная поездка в Штаты первая.

О том, что Влад Яма собирается на отдых стало известно несколько дней назад. Тогда танцор опубликовал в социальной сети фото с женой Лилией из самолета.

«Угадайте в какой город мы летим», - заинтриговал читателей Яма.

Уже на следующий день Яма поделился теплым домашним снимком из номера отеля. В обнимку с супругой он любовался панорамным видом на вечерний Нью-Йорк.

А уже сегодня, 12 января, пара впервые отправилась гулять по знаменитому Центральному парку. Влад Яма и его супруга Лилия кормили уток и наслаждалась долгожданным отпуском. Наконец они смогут насладиться друг другом и провести несколько дней наедине.