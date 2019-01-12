Джон Траволта удивил новым имиджем

Новости шоу бизнеса: Известный актер Джон Траволт порадовал новой прической.

Голливудский актер Джон Траволта, который в 64 лет не теряет привлекательности, удивил пользователей сети кардинальной сменой имиджа. Результаты своего эксперимента он опубликовал на странице в Instagram.

Киноманы привыкли видеть Джона Траволту с пышной черной шевелюрой. Легкая седина не повлияла на привлекательность голливудского красавца, а наоборот добавила ему особый шарм.

Однако с такой прической Джон Траволта решил распрощаться. На днях актер опубликовал фото, на котором видно кардинально новый имидж. Перед камерой своего смартфона звезда "Криминального чтива" позировал с бритой налысо головой. Неожиданный образ он дополнил элегантным костюмом с бабочкой.

Вероятно, снимок актер сделал во время празднования Нового года. Наряду с Джоном Траволтой позировала его дочь Элла, которая выглядела роскошно в черном платье.

Надеюсь, каждый из вас замечательно встретил Новый год! – написал Джон Траволта.