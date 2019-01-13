Николай Тищенко провел ревизию в Таиланде

Новости шоу бизнеса: Николай Тищенко на данный момент отдыхает со своей семьей в Таиланде.

Экс-ведущий программы Ревизор (Новый канал) и самый известный ресторатор Украины Николай Тищенко никак не может избавиться от привычки проводить ревизии, даже если камер нет и близко.

Еще недавно украинский ведущий не постеснялся и оголился перед подписчиками, показав отличную физическую форму, а уже сегодня Николай врывается на кухню ресторана в Таиланде, где отдыхает.

Николай с удовольствием делится фотографиями из отпуска и радует поклонников прекрасными пейзажами. Вот и недавно, телеведущий решил разнообразить отдых работой и пробрался на кухню местного ресторана.

Николай не только показал кухню заведения, но и научил шеф-повара украинским фразам. На видео один из поваром поздравил страну с новогодними праздниками на украинском языке. Кроме того, они с Николаем обменялись пальцами вверх от ревизора.

Ревизия показала, что заведение достойно фирменной таблички, но фанаты сомневаются, что Никой припас хоть одну такую, поэтому ресторан в Таиланде остался без украинского знака качества.