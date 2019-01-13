Помолвка Леси Никитюк может сорваться из-за карьеры

Новости шоу бизнеса: Леся Никитюк сейчас много работает и у нее совсем нет времени на отношения.

Личная жизнь популярной украинской телеведущей Леси Никитюк может дать трещину, поскольку звезда опасается за собственную карьеру.

Так, по утверждению инсайдера, помолвка Леси Никитюк и ее избранника, который волей судьбы оказался ее соседом по лестничной клетке, может не состояться из-за действий девушки.

"Однако незадолго до запланированного события отношения пары дали трещину. По словам инсайдера, запланированное торжество может не состояться. Леся Никитюк боится, что семейная жизнь лишит ее карьеры", - говорится в сообщении.

Более того, доказательством этого служит большое количество предложений по работе, которые сейчас поступают Никитюк.

"Сейчас у звезды появилось большое количество предложений по работе, а доход вырос в несколько раз. Это мешает ей строить полноценные отношения с любимым и уделять ему достаточно времени", - подчеркивается в сообщении.