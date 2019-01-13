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Оля Фреймут похвасталась своим любимым мужем

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Оля Фреймут похвасталась своим любимым мужем
12:44 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала новое фото с мужем.

Самая скандальная украинская телеведущая, бывший "ревизор" Ольга Фреймут не очень часто делиться с фанатами подробностями из личной жизни. Но, как бы там ни было, Оля все же время от времени выкладывает новые фото на своей странице в Instagram.

Так, в этот раз Фреймут порадовала фолловеров новым фото, на котором позирует в зимнем образе вместе со своим мужем. На снимке Оля предстала на обзор публики в черном спортивном комбинезоне для катания на лыжах. Ее волосы распущены и развеваются на ветру, Оля не смотрит в камеру, а на ее руках нет перчаток, хотя, судя по фото, там холодно. Ее супруг Владимир Локотко тоже в специальном костюме для зимнего спорта.

Похоже, парочка отправилась на зимние праздники кататься на лыжах. Вот только геолокации к фотографии Оля Фреймут не оставила, поэтому не понятно, на фоне каких гор позирует эта парочка. Зато видно, что они хорошенько замерзли, но даже это не портит их семейную идиллию. К этому снимку телеведущая оставила трогательную подпись.

"Эксклюзивность момента мы понимаем лишь со временем. Какое счастье жить каждой секундой", - написала Ольга Фреймут. А поклонники телезвезды не заставили себя ждать и принялись активно комментировать новое фото на ее странице. Так, почти все фолловеры засыпают парочку комплиментами и желают хорошего отдыха.

"Оля, Вы несете женственность и мудрость в мир", "Такие красивые, невозможно глаз отвести, вы чудесные", "Хорошего отдыха, Оля", "Гармония, супер", "Одень шапку, простудишься", "Абсолютная гармония", "Ольга, вы прекрасны", "Тебя на фоне того снега и не видно совсем", "Оля, Вы классные", "Олечка, обожаю Вас! Будьте счастливыми и успешными всегда!", "Очень нежное фото", "Какие же вы красивые, вдохновляете на любовь", "Олечка, какая же ты красивая, восхищаюсь тобой", "Вы созданы друг для друга. Такая трогательная фотография", - пишут в комментариях к фото Фреймут.

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Ольга Фреймут, Ольга Фреймут с мужем, Семейные снимки Ольги Фреймут.
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