Джамала порадовала красивой фигурой в купальнике

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Джамала удивила поклонников идеальными формами.

Известная украинская певица, победительница "Евровидения", а с недавних пор – еще молодая мама, Джамала часто радует поклонников новостями своей творческой жизни в Instagram. В этот раз певица опубликовала яркое пляжное фото с новогоднего отдыха.

Так, на фотографии, которая появилась в аккаунте знаменитости, она позирует сидя с коктейлем на территории отеля. Известно, что Джамала с семьей отправилась на праздники на солнечный Маврикий. На фото артистка предстала в черном купальнике, который подчеркивает подтянутую фигуру и оголяет стройные ножки. Джамала сидит в огромном плетенном кресле на солнечной террасе со стаканом зеленого напитка. Ее волосы мокрые и спадают на спину, а на лице солнцезащитные очки и сияющая улыбка.

В подписи к фотографии Джамала написала: "Приятного времяпровождения!", и оставила несколько хэштегов. Геолокация к фотографии свидетельствует о том, что артистка отдыхает в четырех звездном отеле Club Med La Pointe aux Canonniers. Поклонники не остались равнодушны и принялись комментировать публикацию Джамалы. Фолловеры в восторге от ее пляжного фото, и засыпают звезду комплиментами и пожеланиями хорошего отдыха.

"Стройняшка! Отдохни там так, чтобы потом мы всем Киевом прочувствовали", "Загар отлично лег", "Красавица. Шикарная форма", "Красотка!", "Смотри не сгори на солнышке. Кто будет выкладывать такие сочные фотки?", "Крутая", "Как обычно, посмотрела на солнце и сразу чёрная", "Как всегда красотка", "Загорелая красотка", "Похудела, загорела. Красивая", "А кто-то сгорел немного", "Нереально красивая", "Красотка! Загар Вам к лицу", "Вы так похудели, Джамала. Вы молодчинка", - пишут восторженные поклонники в комментариях к фото Джамалы.