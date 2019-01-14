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Понедельник, 14.01.2019
Большие, смешные и дружелюбные: невероятные ирландские волкодавы (Фото)
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Большие, смешные и дружелюбные: невероятные ирландские волкодавы (Фото)

Ирландские волкодавы просто огромны. Обычно их высота в холке - 80-85 сантиметров. Но эти суровые охотники имеют доброе собачье сердце. Они патологически дружелюбны по отношению к другими животными, не обязательно своего вида. Ещё любят цыплят (не есть), экзотические фрукты и слизывать пенку с кофе.
trollno.com
Фото: pixabay.com
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Собаки, Животные, Домашние питомцы, Ирландские волкодавы.
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