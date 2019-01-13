Томас Маркл оказался в центре скандала

Новости шоу бизнеса: Брат Меган Маркл Томас снова опозорил королевских родственников

Брат Меган Маркл уже не в первый раз появляется на таблоидах вместе с скандальным заголовком. На этот раз Томас попал в полицию.

Уже в начале нового года общественность поразила новость о семье Меган Маркл, беременной супруге принца Гарри. В центр скандала попал ее брат Томас Маркл-младший, которого уже арестовывали в январе 2017 после пьяной драки, во время которой он угрожал своей девушке пистолетом.

Ранее, Томас Маркл-младший и сводная сестра герцогини Сассекской Саманта уже беспокоили королевскую семью. Они дали скандальное интервью, а теперь на таблоидах засветилась информация о том, что брат Меган попал в полицию.

По информации полиции, Томас Маркл-младший был чрезмерно пьян и содержание алкоголя в его крови превышало допустимый предел. Кроме того, его отправили в центр детоксикации. Известно, что его автомобиль остановили на юго-западе штата Орегон.