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СМИ: Принц Гарри и его супруга не пришли на день рождения Кейт Миддлтон

СМИ: Принц Гарри и его супруга не пришли на день рождения Кейт Миддлтон
20:01 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: На дне рождения Кейт не было Меган Маркл и принца Гарри скорее всего, из-за конфликта между герцогами Сассекскими и Кембриджскими.

9 января герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отпраздновала свое 37-летие. Закрытая вечеринка прошла в загородном доме королевской семьи в Норфолке. Отметим, что британские СМИ давно трубят о конфликте между герцогами Сассекскими и Кембриджскими. А теперь инсайдеры сообщают, что на дне рождения Кейт не было Меган Маркл и принца Гарри, пишет The Daily Mail.

Пока неизвестно, отказались ли от приглашения на праздник герцоги Сассекские или они стали нежеланными гостями. Однако, по словам инсайдеров, на вечеринке было немало друзей Кейт Миддлтон еще со студенческих лет. В частности, крестная мама принца Джорджа и принцессы Шарлотты – Эмилия Джордан-Патерсон и Лора Мид.

Томас Маркл оказался в центре скандала

Напомним, несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл якобы отказались встречать Рождество с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, они вместе посетили религиозную службу в церкви Святой Магдалены в Норфолке.

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Принц Гарри, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Эмилия Джордан-Патерсон, Лора Мид.
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