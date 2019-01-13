Семейный отдых: шуточные фото совместного отдыха Дорофеевой и Дантеса

Экс-участник группы "ДиО.фильмы" и муж украинской певицы Надежды Дорофеевой Владимир Дантес отправился с любимой на отдых в Дубаи. Но, как может случиться с каждым, Надя заболела в первый день и осталась в номере.
Владимир Дантес решил отправился на прогулку в город, но для того, чтобы не расстраивать Надю, опубликовал забавную подборку фотографий на своей странице в Instagram.
"Многие, когда болеют, находят тысячу причин, чтобы остаться дома. Моя любимая не такая. Она не сидит на месте! Мы сходили на 3D Халка, покатались на горке Velociraptor – очень экстремальной, выпили по манго-шейку. Я захотел покататься на карусели детской, а Надя сказала, что я уже взрослый. Но против печального соего взгляда она не устояла и таки позволила. Замечательный день. Вечером пойдем в театр!",– подписал фотографии Дантес.
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Очень советую посмотреть как мы с @nadyadorofeeva съездили в @imgworlds Многие,когда болеют, находят тысячу причин, чтоб остаться дома. Моя любимая не такая. Она не сидит на месте! Мы сходили на 3D Халка, покатались на горке Velociraptor ооочень экстремальная, выпили по манго шейку. Я захотел прокатиться на карусели детской, а Надя сказала, что я уже взрослый. Но против печального моего взгляда она не устояла и все-таки разрешила. Чудесный день. Вечером пойдём в театр! #fun #adventuretime #park #love#family
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Когда я была маленькая , мне почему - то часто снился один и тот же сон. Меня несёт воздушный шар , я стою в корзине и смотрю вниз . Вижу на земле лису. Вываливаюсь из корзины и падаю в стог сена . В этот момент я просыпалась. Снился мне этот сон раз 10. Не знаю к чему , но я опасалась этого вида транспорта))) А сегодня решилась и не зря ! Было немного страшно в начале . Нас проинструктировали как себя вести, какое положение принять при посадке . Команда , конечно, профессионалы да ещё и харизматичные , всё время шутили ) Эмоции - супер! Будете в Дубае - обязательно попробуйте