Скачать
Воскресенье, 13.01.2019
Порошенко: Наша церковь является канонической, пусть РПЦ покажет свой Томос
Порошенко: Наша церковь является канонической, пусть РПЦ покажет свой Томос
Дроны ОБСЕ зафиксировали танки РФ, &quot;Гвоздики&quot; и &quot;Грады&quot; на Донбассе
Дроны ОБСЕ зафиксировали танки РФ, "Гвоздики" и "Грады" на Донбассе
Появился еще один претендент на экс-форварда Шахтера Феррейру
Появился еще один претендент на экс-форварда Шахтера Феррейру
Посевалки-2019: актуальные поздравления в стихах
Посевалки-2019: актуальные поздравления в стихах

Семейный отдых: шуточные фото совместного отдыха Дорофеевой и Дантеса

Семейный отдых: шуточные фото совместного отдыха Дорофеевой и Дантеса
22:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: www.instagram.com

Новости шоу бизнеса: Как Владимир Дантес и Надежда Дорофеева вместе семьей отдыхали.

Экс-участник группы "ДиО.фильмы" и муж украинской певицы Надежды Дорофеевой Владимир Дантес отправился с любимой на отдых в Дубаи. Но, как может случиться с каждым, Надя заболела в первый день и осталась в номере.

Владимир Дантес решил отправился на прогулку в город, но для того, чтобы не расстраивать Надю, опубликовал забавную подборку фотографий на своей странице в Instagram.

"Многие, когда болеют, находят тысячу причин, чтобы остаться дома. Моя любимая не такая. Она не сидит на месте! Мы сходили на 3D Халка, покатались на горке Velociraptor – очень экстремальной, выпили по манго-шейку. Я захотел покататься на карусели детской, а Надя сказала, что я уже взрослый. Но против печального соего взгляда она не устояла и таки позволила. Замечательный день. Вечером пойдем в театр!",– подписал фотографии Дантес.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Очень советую посмотреть как мы с @nadyadorofeeva съездили в @imgworlds Многие,когда болеют, находят тысячу причин, чтоб остаться дома. Моя любимая не такая. Она не сидит на месте! Мы сходили на 3D Халка, покатались на горке Velociraptor ооочень экстремальная, выпили по манго шейку. Я захотел прокатиться на карусели детской, а Надя сказала, что я уже взрослый. Но против печального моего взгляда она не устояла и все-таки разрешила. Чудесный день. Вечером пойдём в театр! #fun #adventuretime #park #love#family

Публикация от Vladimir Dantes (@vladimirdantes)

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Когда я была маленькая , мне почему - то часто снился один и тот же сон. Меня несёт воздушный шар , я стою в корзине и смотрю вниз . Вижу на земле лису. Вываливаюсь из корзины и падаю в стог сена . В этот момент я просыпалась. Снился мне этот сон раз 10. Не знаю к чему , но я опасалась этого вида транспорта))) А сегодня решилась и не зря ! Было немного страшно в начале . Нас проинструктировали как себя вести, какое положение принять при посадке . Команда , конечно, профессионалы да ещё и харизматичные , всё время шутили ) Эмоции - супер! Будете в Дубае - обязательно попробуйте

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Семья, Болезнь, Певица, Знаменитость, Надя Дорофеева, Владимир Дантес, Семейное фото, Надежда Дорофеева, Семейный отдых.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 13 января 2019: все знаки Зодиака
02 Старый Новый год 2019: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь
03 Щедрый вечер и праздник Меланки: как отмечается 13 января 2019
04 Старый Новый год 2019: душевные поздравления в прозе
05 Погода в Украине изменится: морозы утихнут, но метели не уйдут
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в Украине изменится: морозы утихнут, но метели не уйдут
Синоптики дали прогноз погоды на Старый Новый год
Масштабный пожар в Калуше ликвидирован, полиция открыла производство
Пожар в Калуше ликвидирован, полиция открыла производство
Главы правительства поздравили украинцев с Щедрым вечером
Главы правительства поздравили украинцев с Щедрым вечером
Старый Новый год 2019: поздравления для ваших близких в стихах
Старый Новый год 2019: поздравления для ваших близких в стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь