Семейный отдых: шуточные фото совместного отдыха Дорофеевой и Дантеса

Новости шоу бизнеса: Как Владимир Дантес и Надежда Дорофеева вместе семьей отдыхали.

Экс-участник группы "ДиО.фильмы" и муж украинской певицы Надежды Дорофеевой Владимир Дантес отправился с любимой на отдых в Дубаи. Но, как может случиться с каждым, Надя заболела в первый день и осталась в номере.

Владимир Дантес решил отправился на прогулку в город, но для того, чтобы не расстраивать Надю, опубликовал забавную подборку фотографий на своей странице в Instagram.

"Многие, когда болеют, находят тысячу причин, чтобы остаться дома. Моя любимая не такая. Она не сидит на месте! Мы сходили на 3D Халка, покатались на горке Velociraptor – очень экстремальной, выпили по манго-шейку. Я захотел покататься на карусели детской, а Надя сказала, что я уже взрослый. Но против печального соего взгляда она не устояла и таки позволила. Замечательный день. Вечером пойдем в театр!",– подписал фотографии Дантес.