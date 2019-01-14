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Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер объявили о помолвке

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер объявили о помолвке
11:46 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитый голливудский актер, 39-летний Крис Прэтт сделал предложение 29-летней дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин.

О романе пары стало известно прошлым летом.

Радостным событием звезда "Стражей галактики" поделился в своем Instagram. Крис опубликовал фото с Кэтрин, на безымянном пальце которой виднеется помолвочное кольцо с крупным бриллиантом. 

 
 
 
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Sweet Katherine, so happy you said yes! I’m thrilled to be marrying you. Proud to live boldly in faith with you. Here we go!

Публикация от chris pratt (@prattprattpratt)

"Милая Кэтрин, так рад, что ты сказал да! Я взволнован от мысли, что женюсь на тебе!", – написал Прэтт.

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Отметим, что о романе Прэтта и Шварценеггер стало известно прошлым летом. Поклонники актера внимательно следили за его отношениями с Кэтрин и были уверены, что пара поженится. В комментариях к снимку фаны Прэтта составили сотни комментариев с поздравлениями.

Для Кэтрин это будет первый брак, а Крис уже был ранее женат. Он состоял в браке с актрисой Анной Фэрис. В 2012 году у них родился сын. В августе 2017 года пара объявила о расставании.

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Знаменитости, Помолвка, Крис Прэтт, Дочь Арнольда Шварценеггера.
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