Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер объявили о помолвке

Новости шоу бизнеса: Знаменитый голливудский актер, 39-летний Крис Прэтт сделал предложение 29-летней дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин.

О романе пары стало известно прошлым летом.

Радостным событием звезда "Стражей галактики" поделился в своем Instagram. Крис опубликовал фото с Кэтрин, на безымянном пальце которой виднеется помолвочное кольцо с крупным бриллиантом.

"Милая Кэтрин, так рад, что ты сказал да! Я взволнован от мысли, что женюсь на тебе!", – написал Прэтт.

Отметим, что о романе Прэтта и Шварценеггер стало известно прошлым летом. Поклонники актера внимательно следили за его отношениями с Кэтрин и были уверены, что пара поженится. В комментариях к снимку фаны Прэтта составили сотни комментариев с поздравлениями.

Для Кэтрин это будет первый брак, а Крис уже был ранее женат. Он состоял в браке с актрисой Анной Фэрис. В 2012 году у них родился сын. В августе 2017 года пара объявила о расставании.