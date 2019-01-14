Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер объявили о помолвке

О романе пары стало известно прошлым летом.
Радостным событием звезда "Стражей галактики" поделился в своем Instagram. Крис опубликовал фото с Кэтрин, на безымянном пальце которой виднеется помолвочное кольцо с крупным бриллиантом.
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Sweet Katherine, so happy you said yes! I’m thrilled to be marrying you. Proud to live boldly in faith with you. Here we go!
"Милая Кэтрин, так рад, что ты сказал да! Я взволнован от мысли, что женюсь на тебе!", – написал Прэтт.
Отметим, что о романе Прэтта и Шварценеггер стало известно прошлым летом. Поклонники актера внимательно следили за его отношениями с Кэтрин и были уверены, что пара поженится. В комментариях к снимку фаны Прэтта составили сотни комментариев с поздравлениями.
Для Кэтрин это будет первый брак, а Крис уже был ранее женат. Он состоял в браке с актрисой Анной Фэрис. В 2012 году у них родился сын. В августе 2017 года пара объявила о расставании.