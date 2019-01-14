Оля Полякова серьезно заболела во время отдыха

Новости шоу бизнеса: Звезда пожаловалась на плохое самочувствие в Instagram-Stories и призналась, что чувствует себя плохо.

Популярная певица Оля Полякова, которая отправилась на семейный отдых в Таиланд, заболела.

В солнечную страну Оля Полякова прилетела сразу после новогодних выступлений в Майами. За несколько дней пребывания на курорте артистка почувствовала изменения в самочувствии и начала лечение.

Так проходит моя ночь. Короче говоря, меня тут "свалил" вирус, чувствую себя ужасно,– рассказала Оля Полякова, показав немало препаратов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Выздоравливайте заюшка #оляполякова @polyakovamusic Публикация от Официальный фан Оля Полякова (@musicpolyakova) 13 Янв 2019 в 6:23 PST

На фан-странице артистки появилось видео, в котором певица признается, что до сих пор борется с недугом. Оля Полякова попросила поклонников с пониманием отнестись к этому и в ближайшее время не ожидать прямых эфиров в ее блоге.

"Дорогие мои, я до сих пор болею, поэтому не выхожу в эфир. Подождите немного меня. Ходите к Марии (старшая дочь Оли Поляковой – 24 канал) на страницу", – добавила она.