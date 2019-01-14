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Оля Полякова серьезно заболела во время отдыха

Оля Полякова серьезно заболела во время отдыха
12:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда пожаловалась на плохое самочувствие в Instagram-Stories и призналась, что чувствует себя плохо.

Популярная певица Оля Полякова, которая отправилась на семейный отдых в Таиланд, заболела. 

В солнечную страну Оля Полякова прилетела сразу после новогодних выступлений в Майами. За несколько дней пребывания на курорте артистка почувствовала изменения в самочувствии и начала лечение.

Так проходит моя ночь. Короче говоря, меня тут "свалил" вирус, чувствую себя ужасно,– рассказала Оля Полякова, показав немало препаратов. 

 
 
 
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Выздоравливайте заюшка #оляполякова @polyakovamusic

Публикация от Официальный фан Оля Полякова (@musicpolyakova)

Оля Полякова похвасталась дочкой, которая скинула вес

На фан-странице артистки появилось видео, в котором певица признается, что до сих пор борется с недугом. Оля Полякова попросила поклонников с пониманием отнестись к этому и в ближайшее время не ожидать прямых эфиров в ее блоге.

"Дорогие мои, я до сих пор болею, поэтому не выхожу в эфир. Подождите немного меня. Ходите к Марии (старшая дочь Оли Поляковой – 24 канал) на страницу", – добавила она.

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Отдых, Знаменитости, Певица, Оля Полякова, Отдых в Таиланде.
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