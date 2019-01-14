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"Это не диета, это ПП": Ольга Полякова опубликовала фото похудевшей дочери

&quot;Это не диета, это ПП&quot;: Ольга Полякова опубликовала фото похудевшей дочери
17:15 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: www.instagram.com/polyakovamusic

Новости шоу бизнеса: Дочь Ольги Поляковой скинула 7 киллограм за 4 месяца.

Дочь известной певицы Оли Поляковой Мария становится не менее популярной, чем ее звездная мама. В сети активно обсуждают ее фото в соцсетях. Многие хвалят девочку и пишут ей комплименты, есть и те, кто пишет критику.

Недавно Полякова ответила всем критикам дочери, а позже опубликовала на своей странице в Instagram коллаж с фото Марии. Оля рассказала о том, что ее дочери удалось похудеть на 7 килограммов.

"Вот так работает спорт и правильное питание, а не отговорки, я еще ребенок (я после родов, у меня зима, депрессия, гормоны, нет силы воли! Эта девочка герой, но она сама приняла это решение и вот результат 4 месяцев, отказа от сладкого, мучного, шоколада, фастфуда, кока-колы! И бонус чистейшая Кожа лица! (были прыщи!) и pole dance через день! правда я ее поддержала, и тоже сидела на диете, что б не есть при ней , мой результат -5, ее – 7! Так что мамочки поддерживайте детей , вместе легче! И если честно хейт на ее странице тоже ее подстегнул..., так что нет худа без добра! Всем добра и маленьких попок!", – написала Ольга в сети.

Оля Полякова похвасталась дочкой, которая скинула вес

Ранее дочь Оли Поляковой разместила "взрослое" фото.

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Все по теме:

Похудение, Правильное питание, Ольга Полякова, Оля Полякова, PP, Мария Полякова.
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