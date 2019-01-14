Тина Кунаки не перестает радовать подписчиков своими округлившимися формами

Новости шоу бизнеса: Жена актера Венсана Касселя опубликовала на своей странице в Instagram несколько нових снимков, на которых продемонстрировала округлившиеся формы.

Итальянская модель Тина Кунаки, жена французского актера Венсана Касселя опубликовала на своей странице в Instagram несколько нових снимков, на которых продемонстрировала округлившиеся формы.

21-летняя модель, накануне подтвердившая беременность, поделилась с фолловерами яркими кадрами, сделанными на пляже в Бразилии. Напомним, Кунаки отдыхает в бразильском штате Баия, куда прилетела вместе с супругом в разгар рождественских каникул.

На новых снимках звезда позирует в ретро-купальнике, а также в бикини в оттенке металлик, демонстрируя беременный живот.

В сумме два пляжных фото Кунаки набрали почти полмиллиона лайков.

Кроме того, на днях модель опубликовала откровенный кадр, на котором изображена без одежды на фоне тропического пляжа, прикрывая обнаженное тело большой пляжной шляпой, а также показала селфи с Касселем.

Напомним, о том, что молодая жена 52-летнего киноактера беременна стало известно после появления в Сети снимков, сделанных в Париже, на которых у Кунаки отчетливо виден беременный живот.