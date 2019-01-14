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Тина Кунаки не перестает радовать подписчиков своими округлившимися формами

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Тина Кунаки не перестает радовать подписчиков своими округлившимися формами
18:10 Сегодня Телеграф style.nv.ua Фото: www.instagram.com/tinakunakey

Новости шоу бизнеса: Жена актера Венсана Касселя опубликовала на своей странице в Instagram несколько нових снимков, на которых продемонстрировала округлившиеся формы.

Итальянская модель Тина Кунаки, жена французского актера Венсана Касселя опубликовала на своей странице в Instagram несколько нових снимков, на которых продемонстрировала округлившиеся формы.

21-летняя модель, накануне подтвердившая беременность, поделилась с фолловерами яркими кадрами, сделанными на пляже в Бразилии. Напомним, Кунаки отдыхает в бразильском штате Баия, куда прилетела вместе с супругом в разгар рождественских каникул.

На новых снимках звезда позирует в ретро-купальнике, а также в бикини в оттенке металлик, демонстрируя беременный живот.

В сумме два пляжных фото Кунаки набрали почти полмиллиона лайков.

СМИ: Молодая жена Венсана Касселя беременна

Кроме того, на днях модель опубликовала откровенный кадр, на котором изображена без одежды на фоне тропического пляжа, прикрывая обнаженное тело большой пляжной шляпой, а также показала селфи с Касселем.

Напомним, о том, что молодая жена 52-летнего киноактера беременна стало известно после появления в Сети снимков, сделанных в Париже, на которых у Кунаки отчетливо виден беременный живот.

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Все по теме:

Бразилия, Беременность, Пляж, Фотографии, Фото, Снимки, Венсан Кассель, Тина Кунаки, Баия.
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