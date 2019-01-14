Кардашян с супругом побывали на вечеринке по случаю дня рождения Джона Ледженда

Новости шоу бизнеса: Ким Кардашьян и Канье Уэст побывали на яркой вечеринке в честь дня рождения Джона Ледженда.

Минувший вечером Ким Кардашьян и Канье Уэст побывали на яркой вечеринке по случаю дня рождения Джона Ледженда. К 40-летию знаменитого музыканта его супруга Крисс Тейген организовала шумную вечеринку, на которую пришел весь цвет Голливуда. Конечно же, на празднике присутствовали и их близкие друзья: Ким Кардашьян и Канье Уэст.

Вечеринку по случаю юбилей Джона Ледженда, который он отметил 28-го декабря, сделали в духе фильмов о знаменитом агенте Джеймсе Бонде. Вместе с гостями Джон и Крисси устроили яркую фотосессию, кадры которой мы уже наблюдаем в Сети.

На этом празднике жизни Ким Кардашьян появилась в кружевном комбинезоне, а Канье для выхода выбрал серые брюки, черную рубашку с коричневыми кроссовками.

И сейчас в Сети то и дело обсуждают пикантный наряд звезды реалити-шоу.

А как вам новый лук Ким Кардашьян?