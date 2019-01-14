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Сьюки Уотерхаус отметила свой день рождение с Робертом Паттинсоном

Сьюки Уотерхаус отметила свой день рождение с Робертом Паттинсоном
19:43 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Британская актриса и модель отметила свое 27-летие в компании близких друзей и возлюбленного.

Свой 27-й день рождения британская актриса и модель Сьюки Уотерхаус отметила в окружении близких друзей и возлюбленного Роберта Паттинсона. И хотя звезда устроила скромное торжество, укрыться от внимания папарацци не удалось.

В минувшую пятницу фотографы застали Сьюки в обществе Роберта Паттинсона и ее гостей, выходящих из лондонского отеля Каса-Крус. Модель предпочла громкому празднованию скромную дружескую вечеринку, на которую позвала свою лучшую подругу и коллегу Кару Делевинь, актрису Лив Тайлер, ее супруга Дэйва Гарднера, а также Элис Деллал и Джорджию Мэй Джаггер. Стоит уточнить, что звезда родилась 5 января, так что у нее получилось запоздалое празднование. Тем не менее, папарацци удалось запечатлеть ее счастливую улыбку, когда Сьюки в компании с Робертом покидала отель. Паттинсон заботливо придерживал перед ней двери и провожал до автомобиля, предпочитая прятаться от фотовспышек за бейсболкой и курткой, почему-то заклеенной серебристой липкой лентой.

Роман Сьюки Уотерхаус и Роберта Паттинсона набирает обороты. В июле прошлого года их застали за поцелуями после совместного похода в кино, а в октябре они, уже не скрываясь, отправились на свидание в лондонский ресторан. Ранее Роберт состоял в отношениях с певицей FKA Twigs, с которой успел обручиться. Сьюки встречалась с актером Брэдли Купером, а после ей приписывали роман с режиссером Дарреном Аранофски и нынешним супругом Эмили Ратаковски.

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Роберт Паттинсон, День рождение, Лив Тайлер, Джорджия Мэй Джаггер, Кара Делевинь, Сьюки Уотерхаус, Дэйв Гарднер, Элис Деллал.
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